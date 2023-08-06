Ольга Орлова пояснила, почему не берет маленькую дочь с собой на отдых

Ольга Орлова недавно родила дочь. К рождению второго ребенка она шла много лет. Ради осуществления мечты ведущая пошла на жертвы, пережив много испытаний и осуждения.

Поэтому Орлова души не чает в малышке. Правда, отдыхает Ольга от дочери отдельно и проводит каникулы только с мужем. К примеру, недавно теледива вновь улетела в Италию. Крохотную девочку Анну она оставила в Москве.

Вскоре ведущая пояснила поклонникам, с чем связано такое решение. По словам звезды, нет смысла тащить грудного ребенка в длительную поездку с перелетами. Также певица считает, что это не принесет пользы ее дочери, да и взрослым ничего хорошего не даст.