Певицу Светлану Лободу убрали с музыкального фестиваля Summer Fest в Молдавии

Светлана Лобода не успела оправиться от конфликта с Веркой Сердючкой, как на нее свалилась новая неприятность. Как оказалось, выступление певицы в Молдавии отменили по просьбе Макса Барских.

Недавно Андрей Данилко (Верка Сердючка) выставил требование к организаторам фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Исполнитель отказался выходить на одну сцену с Лободой, поэтому певицу не пригласили на мероприятие. Подобное требование выдвинул Барских, с которым Светлана должна появится на Summer Fest, что проходит в Молдавии. Но организаторы решили отказать артистке.

"Спонсоры попросили не марать свое имя и чтобы Лобода вне конкурса, вне программы была. Если Summer Fest состоится 26 и 27 августа, То она выступит 25 августа в ночном клубе Кишинева "Бора-Бора". Она не будет в контексте фестиваля", — пишет Правда.ру.