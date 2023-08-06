Сергей Соседов обрушился с резкой критикой на шоу-бизнес в Белоруссии

В прошлом году Сергей Соседов стал членом жюри белорусского телешоу «Фактор. BY». На днях стало известно, что он покинул проект. Его место займет Иосиф Пригожин.

Подробности такого решения остаются за кадром, хотя Сергей не скрывает разочарования в поведении своих коллег. Критик указал на то, что его надежды на принципиальность и честность во время принятия решений не оправдались.

«Не буду это комментировать, поскольку любой комментарий будет против меня использован. Недопустимо, когда работа строится вокруг одной персоны, остальные же выполняют роль статистов. Я статистом быть не хочу и не могу», — высказался Соседов.

Частые командировки в страну привели Сергея к знакомству с женщиной мечты. Он назвал ее Ириной и признался, что она это его любимая. Возможно, вскоре критик решится связать себя узами брака. Также фанаты с нетерпением ждут новых проектов с участием Соседова.