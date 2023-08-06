Высоцкого в новом фильме с помощью нейросети сыграет бывший житель Благовещенска

Для нового фильма о Владимире Высоцком найден похожий актер Александр Шпагин. Песни в «Володе» прозвучат голосом Владимира Семеновича, а речь озвучит сын Никита. Полного портретного сходства с главным героем смогут достигнуть при помощи нейросети. Александр родом из Благовещенска. Ему 48 лет, он многие годы существует в образе Высоцкого, поэтому приобрел идентичную походку, манеру играть на гитаре и говорить. Рос артист в музыкальной семье, в юности начал учиться пению и музыке. Также житель Благовещенска окончил школу и уехал в Москву, где поступил во ВГИК и стал профессиональным актером.

Парню было всего пять лет, когда он впервые увидел Высоцкого в хите «Место встречи изменить нельзя». С того времени бард стал кумиром Шпагина. Мужчина изучает биографию актера, собирает коллекцию его пластинок, осваивает игру на гитаре, дает концерты для близких людей.