Александр Пашутин: «В Россию Аллу Пугачеву теперь не зовут на фестивали»

Накануне в Кирове прошел второй Вятский фестиваль театра, кино, журналистики «На семи холмах». Александр Пашутин стал одним из почетных гостей этого мероприятия.

На фестивале он не упустил возможности высказаться о Алле Пугачевой. Примадонна, как известно, недавно появилась на фестивале «Рандеву» латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. По мнению артиста, все забыли о Пугачевой и ее хитах.

«В Россию теперь ее не зовут на фестивали. Вот ездит она на затрапезную юрмальскую тусовку идиотки-русофобки Лаймы Вайкуле. Пытается хорошую мину при плохой игре сделать! Она даже не ожидала, что РФ так легко без нее проживет», — сказал Пашутин.



