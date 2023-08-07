Данилко на русском языке признался Залужному в любви

Верка Сердючка (Андрей Данилко) после плясок в Юрмале на фестивале у Лаймы Вайкуле принялся раздавать интервью. Американская журналистка и артист поболтали в кафе.

Корреспондентка поинтересовалась, следит ли певец за наступлением ВСУ. Артист заверил, что следит. Также Данилко рассказал, что лично с Валерием Залужным не знаком, однако «люди любят его». Сам Андрей считает главкома «очень хорошим человеком». Объяснил певец это тем, что прекрасно разбирается в людях.

К слову, пользователи Сети восхищение Залужным из уст Сердючки не удивлены, а вот то, что разговор шел на русском языке, у них вызвало много вопросов.