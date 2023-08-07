Глава минздрава Карелии рассказал, как по запаху пота можно выявить болезнь

Резкий запах пота может быть индикатором болезни, заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. По его словам, "у пота практически нет запаха", а неприятный "душок" может быть как следствием употребления некоторых продуктов, так и в результате заболевания.

"Если от вас исходит запах ацетона и альдегидный запах груш, можно заподозрить сахарный диабет. При патологии почек есть запах аммиака. Кислый и уксусный запах может говорить о туберкулезе или нехватке витамина Д.

Запах вареного яичного белка и серы может указывать на проблемы с кишечником, желудком. А запах пота, который напоминает хлор и свежей рыбы свидетельствует о болезни печени, сказал министр.