Григорий Лепс раскрыл правду об отношениях с 20-летней избранницей

Григорий Лепс более полутора лет завидный холостяк. Но недавно в личной жизни певца произошли перемены. По словам артиста, его сердце занято. Он не назвал имя возлюбленной, хотя заявил, что она младше на 40 лет.

Как подчеркнул исполнитель, избранница к нему уважительно относится и не торопит события. Лепс отметил, что хранит верность девушке, но она не нарушает личные границы и он спокойно может сам посещать светские мероприятия.

Кроме того, возлюбленная Григория никогда не устраивает сцен ревности.