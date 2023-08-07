JAMA: Эндометриоз связан с повышенным риском депрессии и тревоги

Ученые Йельского университета выявили связь между эндометриозом и депрессией, тревогой, расстройствами пищевого поведения (РПП). JAMA Network Open пишет, что генетическая предрасположенность к этому недугу становится фактором повышенного риска для развития других патологий и негативно сказаться на женской психике.

Исследование проводили в два этапа. Осуществили опыты на грызунах. Затем ученые исследовали состояние психики 8 тысяч пациенток, которые страдают от эндометриоза.

Как выяснилось в итоге, наличие этой болезни увеличивает вероятность тревоги, депрессии, РПП. По словам экспертов, существует генетическая корреляция эндометриоза с психическими нарушениями. К примеру, при депрессии и эндометриозе выявляется один и тот же ген: DGKB rs12666606.