Кардиолог Оэн-Сяо: Правильный образ жизни снижает потребность в лекарствах от гипертонии

Здоровый сон, ежедневная физическая активность и правильное питание могут уменьшить потребности в приеме лекарственных средств при высоком кровяном давлении. Об этом говорит врач-кардиолог Йельской медицинской школы Джойс Оэн-Сяо.

По словам эксперта, при гипертонии в несколько раз возрастают риски развития инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности.Но если сменить свой образ жизни, то человек сможет уменьшить дозу принимаемых препаратов.

Положительное действие окажет быстрая ходьба минимум 150 минут в неделю, танцы, бег, что повышает частоту сердечных сокращений.

Кроме того, нужно уменьшить или вовсе исключить употребление соли. Нужно учитывать, что соль присутствует в составе многих продуктов. Информацию о хлориде натрия можно найти на упаковке.