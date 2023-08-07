Ниеминен: птичий грипп H5N1 в Скандинавии может вызвать новую пандемию у людей

Вирус птичьего гриппа H5N1, бушующий в настоящее время в Финляндии и северной Норвегии, может привести к новой пандемии среди людей в том случае, если найдет переносчика мутаций у млекопитающих.

По информации представителя продовольственного агентства Финляндии Тони Ниеминена, результаты образцов генома продемонстрировали, что вирусы гриппа у пушных животных имеют мутации, которые показывают, как вирус мутировал после заражения млекопитающих.