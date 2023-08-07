Ниеминен: птичий грипп H5N1 в Скандинавии может вызвать новую пандемию у людей

Ученые заявили о связи между продолжительностью жизни родителей и их детей. РГ пишет, что ген Е4 играет решающую роль в продолжительности жизни.
Сотрудники Медицинской школы Северного Сычуаньского университета установили, что употребление сахаросодержащих продуктов повышает риск образования
Врач-онколог Иван Карасев заявил, что между плохим сном и развитием рака есть связь. Дело в том, что нарушения сна обуславливаются дефицитом
Поглаживание собак приводит к усилению иммунитета. К таким выводам пришли сотрудники Университета Вирджинии. Они провели анализ и выяснили, что
Медики из США объединились, чтобы проверить на пациентах с сахарным диабетом II типа, может ли чайный гриб уменьшить уровень сахара в крови. Всех
Согласно новому исследованию, которое было проведено учеными из Университета Овидия в Констанце (Румыния), высокий уровень витамина D может снизить