Певица Юлия Чичерина рассказала об уехавших и оставшихся

7 августа Юлия Чичерина отмечает 45-летие. В интервью певица рассказала, что думает об уехавших из РФ артистах и поделилась впечатлениями от поездок на СВО. По ее словам, жизнь военных ей напомнила жизнь в монастыре.

Однако главное для Юлии в человеке не внешний вид, а его дела и слова. Касательно уехавших из России артистов, Чичерина заявила, что все русские знаменитости, которые разбежались по всему миру, распространяют и разносят в любом случае русскую культуру, поэтому можно сказать, что работают на Российскую Федерацию.

При этом исполнительница считает назвала грубым невежеством тот факт, что музыканты, находясь в чужой стране, «поливают помоями» свою родную страну.