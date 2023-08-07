Татьяна Брухунова опубликовала трогательный видеоролик с Петросяном и 3-летним сыном

Татьяна Брухунова на личной странице в соцсетях регулярно публикует фото и видео. Она делится с общественностью подробностями личной жизни.

Вчера руководитель театра эстрадных миниатюр опубликовала в блоге новый видеоролик, на котором запечатлела своего мужа Евгения Петросяна и 3-летнего сына Вагана. Юморист сидел на диване со своим наследником перед телевизором, нежно обнимая мальчика. Смотрели они премьеру программы «Петросян шоу».

Между прочим, звездная семья сейчас находится в Сочи в отпуске. При этом Татьяна до последнего скрывала свое местонахождение. Брухунова публиковала кадры с аэропорта и пляжа, но не отмечала геолокацию и не рассказывала о путешествии.