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Ученые из Нидерландов: тревога и депрессия не вызывают рак

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Ученые из Нидерландов: тревога и депрессия не вызывают рак
Здоровье
Фото из открытых источников
Ученые из Нидерландов (Университетский медицинский центр Гронингена) выяснили, что теория о том, что депрессия и тревога повышают риск развития рака, не соответствует действительности. Результаты изучения публикует журнал Cancer.
В своей новой работе авторы провели анализ 18 более ранних исследований. В них приняли участие 300 тысяч взрослых добровольцев. Все испытуемые были из Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Канады.
В итоге ученые не обнаружили связи между тревогой либо депрессией и раком молочной железы, онкологии предстательной железы, кишечника, печени на протяжении всего периода наблюдения, которое длилось целых 26 лет.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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