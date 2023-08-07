Ученые из Нидерландов: тревога и депрессия не вызывают рак

Ученые из Нидерландов (Университетский медицинский центр Гронингена) выяснили, что теория о том, что депрессия и тревога повышают риск развития рака, не соответствует действительности. Результаты изучения публикует журнал Cancer.

В своей новой работе авторы провели анализ 18 более ранних исследований. В них приняли участие 300 тысяч взрослых добровольцев. Все испытуемые были из Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Канады.