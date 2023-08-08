48-летняя Алла Довлатова рассказала про увеличение ягодиц

Алла Довлатова высказалась в поддержку певицы Славы в конфликте с Тимуром Хайдаровым. Она призналась, что в минувшем году перенесла подтяжку ягодиц и знает, что в РФ есть много непрофессиональных хирургов, которых даже нельзя называть врачами.

«Этих аферистов выводить на чистую воду нужно, чтобы не было жертв», - сказала ведущая.

Она также подчеркнула, что все женщины мечтают быть красивыми, хотя с возрастом сохранять молодость тяжелее, поэтому многие готовы сделать пластическую операцию.

Сама Алла обращается к косметологам и хирургам. В 2022 году она перенесла несколько вмешательств: сделала подтяжку лба, бровей, липосакцию подбородка, перенесла пластику верхних век, липоскульптурирование спины, пересадку части жира в ягодицы. По словам 48-летней Довлатовой, она готова на операции ради своей красоты.