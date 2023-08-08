В России за пять месяцев зафиксировали рост заболеваемости туберкулезом среди детей

Рост заболеваемости среди детей: виноваты ли отказы от прививок?

В первом полугодии 2023 года Россия столкнулась с ростом числа случаев детских инфекционных заболеваний. По данным ежемесячного отчёта Роспотребнадзора, число заболевших детей младше 14 лет туберкулёзом и различными формами гепатита значительно выросло.

Детей, столкнувшихся с туберкулёзом, стало на 17% больше в сравнении с прошлым годом, достигнув отметки в 703 случая. Также был отмечен рост заболеваемости гепатитами - 400 детей, что превышает показатели 2022 года на 22%.

Валентин Ковалёв, заведующий приёмным отделением Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России, поделился своим мнением по этому вопросу. Он отметил, что отказ родителей от прививок становится ключевой причиной ухудшения ситуации. Стоит напомнить, что вакцинация от туберкулёза и гепатита В является обязательной и проводится в первые дни жизни ребёнка.

Кроме вышеупомянутых заболеваний, растёт число случаев кори, коклюша, паротита и ветряной оспы среди детского населения.