Актер Иван Охлобыстин предложил отправить Алексея Панина в сумасшедший дом

Иван Охлобыстин ответил на слова Алексея Панина, который дал скандальное интервью Ксении Собчак. Актер предложил отправить коллегу в «сумасшедший дом».

По словам Охлобыстина, Ксения нарушила журналистскую этику.

«Такое в базарном цирке 12 века показывали. Он больной ребенок! Ему срочно лет на пять нужно в сумасшедший дом в Тульской области к герцогам Альба и Наполеонам», —сказал артист.

Иван уверен, что Панину будет трудно вернуться с дочерью в РФ:

«На дурака завели уголовную статью, его дочка вернуться в Россию не сможет, пока он жив, хотя она хочет. Девочка его любит, он ее. Но, боюсь, жить ему недолго».

Актер добавил, что за рубежом российские знаменитости никому не нужны:

«Может наконец-то поняли, что никому кроме нас они не нужны. Мы дураки сердечные, чего угодно простим».