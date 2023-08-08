Актер Иван Охлобыстин предложил отправить Алексея Панина в сумасшедший дом

86-летний Юрий Назаров высказал свое отношение к Андрею Макаревичу*. Музыкант после оглашения СВО эмигрировал в Израиль. Из-за рубежа он выступает с
Александр Якин, который получил популярность благодаря сериалу «Счастливы вместе», неожиданно пропал с российских экранов. Уроженец Чехова известен
Раймонд Паулс в настоящее время переживает трагедию. 4 августа скончалась супруга Светлана Епифанова, с которой маэстро прожил в браке более 60-ти
В прошлом году Сергей Соседов стал членом жюри белорусского телешоу «Фактор. BY». На днях стало известно, что он покинул проект. Его место займет
Александр Пашутин рассказал, что Алла Борисовна Пугачева совершила «несусветную глупость», когда уехала из России после оглашения «спецоперации» на
На Первом канале возник скандал, который связан с “Поле чудес” и его бессменным ведущим Леонидом Якубовичем. Участники передачи жаловались на хамство