Актер Никита Волков заявил, что не смотрел сериал «Постучись в мою дверь»

Никита Волков во время беседы с журналистами откровенно признался, что он не смотрел сериал «Постучись в мою дверь». Как отметил 30-летний актер, который исполнит роль Сергея, он знал о популярности турецкого фильма, поскольку очень многие друзья его смотрели.

В свою очередь Лиана Гриба, котрой досталась главная роль Саши в ленте, сказала, что до начала съемок в российской версии телесериала также не видела ни одной серии картины. При этом артистка похвалила работу сценаристов в оригинальной версии.

«Как только начались пробы, села смотреть. Конечно, затягивает. Любимый Серкан — с его взглядами в рапиде. Невероятно обаятельная, красивая Эда. Постоянные эмоциональные качели. Смотришь и думаешь: скажи ей уже, поцелуй ее! Это все растягивается на несколько серий», — говорит девушка.