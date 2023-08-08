Актер Пашутин уверен, что Макаревич закончился в творчестве

Народный артист РФ Александр Пашутин решил также прокомментировать поведение лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, который сбежал из РФ и принял участие в недавнем фестивале «Рандеву» певицы Лаймы Вайкуле. Музыкант исполняет русофобские композиции на концертах.

«Макаревич когда-то сочинял неплохие тексты. Даже я исполнял одну его композицию на концертах. Но сейчас в творчестве он закончился. Мало того, что является предателем Родины, давшей все ему, так стал еще самым затрапезным графоманом, строчит о РФ всякую ерунду. Неловко от того, какую ерунду гундосит под свое бренчание на гитаре», — высказался Пашутин.

* Признан иностранным агентом на территории России