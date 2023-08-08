Актер Пашутин уверен: Пугачеву погубила гордыня и самонадеянность

Александр Пашутин рассказал, что Алла Борисовна Пугачева совершила «несусветную глупость», когда уехала из России после оглашения «спецоперации» на Украине.

Как считает актер, народ России не простит этого предательства Примадонне и того, что она посещает непопулярные русофобские фестивали, чтобы вернуть себе статус. Пашутин помимо всего прочего упрекнул Пугачеву в самонадеянности и гордыне, которые ее и погубили.

В настоящее время 74-летняя артистка проводит время в Юрмале с мужем и двумя детьми. Осенью звездное семейство планирует вернуться назад в Израиль, где и учатся наследники Примадонны и комика.