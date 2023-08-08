Актриса театра Вахтангова Юлия Борисова умерла на 99-м году жизни

Народная артистка Советского Союза, прославленная российская и советская актриса и Юлия Борисова мерла в возрасте 98 лет. Об этом пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на сайт Театра имени Е. Б. Вахтангова где трудилась актриса. Причина смерти звезды не озвучена.

Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве. В 1947 году она окончила Театральное училище им. Щукина в столице. Стала сразу же после окончания учебы играть в Театре им. Евгения Вахтангова.

Пожалуй, одной из известных ее ролей является роль принцессы Турандот в постановке по пьесе Карло Гоцци. которая вышла в 1971 году. До последний дней своей жизни Юлия Константиновна выходила на сцену театра. Она принимала участие в постановке "Евгений Онегин". В спектакле артистка играла роль "Сна Татьяны".