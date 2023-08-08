Актриса театра Вахтангова Юлия Борисова умерла на 99-м году жизни

Раймонд Паулс в настоящее время переживает трагедию. 4 августа скончалась супруга Светлана Епифанова, с которой маэстро прожил в браке более 60-ти
В прошлом году Сергей Соседов стал членом жюри белорусского телешоу «Фактор. BY». На днях стало известно, что он покинул проект. Его место займет
Александр Пашутин рассказал, что Алла Борисовна Пугачева совершила «несусветную глупость», когда уехала из России после оглашения «спецоперации» на
На Первом канале возник скандал, который связан с “Поле чудес” и его бессменным ведущим Леонидом Якубовичем. Участники передачи жаловались на хамство
У украинской певицы Светланы Лободы продолжаются творческие казусы. Ее выступление вычеркнули из программы музыкального фестиваля в Кишиневе
Прославленный композитор Раймонд Паулс в день смерти своей жены Ланы провел концерт в Юрмале, пишет "Московский комсомолец". В семье маэстро 4