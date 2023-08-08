Екатеринбуржцам не хватило секунды, чтобы записать свою дочь в первый класс

В конечном итоге в очереди в гимназию Алиса оказалась последней. Будущей школьнице не хватило одного места. Всего в школе готовы принять 196 детей, она стала 197 ребенком.

Алена написала обращение в администрацию президента и аппарат губернатора области. Жалобу спустили в нижестоящие инстанции. Также родители отправили несколько обращений в прокуратуру. Они потребовали проверить, законно ли все остальные дети поступили в первый класс.