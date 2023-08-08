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Frontiers in Aging: даже слабый загар нарушает микробиом кожи и провоцирует рак

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Frontiers in Aging: даже слабый загар нарушает микробиом кожи и провоцирует рак
Здоровье
Фото из открытых источников

Зарубежные ученые установили, что даже слабый загар нарушает микробиом кожи. Как пишет Frontiers in Aging, удалось доказать, что УФ-лучи провоцируют у человека развитие рака.

Дело в том, что под действием УФ-лучей снижается защита организма от разных патогенов, поражается микробиом, возникает дерматит, экзема и псориаз.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 20 добровольцев. Испытуемые уехали в отпуск в солнечные страны на неделю. После возвращения домой ученые зафиксировали уменьшение уровня протеобактерий. Микробиота восстановилась через месяц, но при условии, что жили люди не в солнечных местах.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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