Frontiers in Aging: даже слабый загар нарушает микробиом кожи и провоцирует рак

Зарубежные ученые установили, что даже слабый загар нарушает микробиом кожи. Как пишет Frontiers in Aging, удалось доказать, что УФ-лучи провоцируют у человека развитие рака.

Дело в том, что под действием УФ-лучей снижается защита организма от разных патогенов, поражается микробиом, возникает дерматит, экзема и псориаз.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 20 добровольцев. Испытуемые уехали в отпуск в солнечные страны на неделю. После возвращения домой ученые зафиксировали уменьшение уровня протеобактерий. Микробиота восстановилась через месяц, но при условии, что жили люди не в солнечных местах.