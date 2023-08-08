Изменившаяся до неузнаваемости Пугачева удивила поклонников на новом фото

Алла Пугачевас смеьей после начала СВО переехала из России в Израиль. Однако, по традиции, лето Примадонны с детьми предпочитает проводить в более комфортной для нее Юрмале. Там артистка снимает роскошную виллу недалеко от дома Лаймы Вайкуле.

Сегодня в Интернете появилось новое фото 74-летней певицы. Архивный снимок был сделан в Израиле еще в июне. На фотографии она предстала в компании своих детей и молодого мужа.

Поклонники заметили, что Пугачева изменилась до неузнаваемости. Она предстала в кадре в молодежнем светлом наряде и обуви на низком ходу. Дополнила образ звезда эстрады черными солнцезащитными очками. Как считают пользователи, такие изменения произошли после проведенной очередной пластической операции.

Впрочем, выглядит АллаБорисовна не только очень молодо, но и очень счастливо. Хотя неоднократно сообщалось, что Примадонна тоскует по России и планирует вернуться домой.