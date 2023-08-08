Эксперт по питанию Верис призвал отказаться после 30 лет от сахара и колбасы

Cахар вступает в реакцию с белком, повреждая волокна эластина и коллагена и ускоряя старение кожи. Поэтому людям после 30 лет от него стоит отказаться, говорит диетолог Артём Верис.

По словам эксперта, рафинированный сахар приводит к нарушениям обмена веществ, снижению чувствительности к инсулину и диабету второго типа. Лучше его заменить свежими овощами и фруктами.

Также нужно быть осторожнее с картофелем, белым хлебом, арбузами, чипсами, соусами, газировкой. Их гликемический индекс больше 60.

Вредно употреблять переработанное красное мясо в большом количестве, поскольку оно может вызвать гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и диабета. Сосиски, бекон, колбасу, консервированное мясо необходимо исключить из рациона, заменив на отварную или запеченную говядину, индейку либо курицу.