Юлия Пересильд показала длинные ноги и поделилась секретом своей стройности

Звезда «Вызова» Юлия Пересильд несмотря на плотный график. остается в прекрасной форме. На новой фотосессия, которой она поделилась в соцсети, актриса похвасталась стройной фигурой и длинными ногами.

Артистка разместила новые кадры с отдыха. Сейчас она отдыхает в Греции. Юлия предстала в бордовом монокини, оно выгодно подчеркнуло ее длинные ноги. В летнем образе Пересильд позировала перед отелем на зеленой траве.

Под постом кинозвезда отметила, что ей сильно повезло иметь здоровое тело, поэтому она уделяет ему не так много внимания и времени. Поклонники остались в восторге от снимка. Они оставили ей много комплиментов.