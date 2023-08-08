Максим Галкин опубликовал редкое фото с Аллой Пугачевой и детьми из Израиля

Максим Галкин* (признан иноагентом) показал на фото повзрослевших детей. Юморист опубликовал редкий снимок с женой Аллой Борисовной Пугачевой и 9-летними двойняшками в социальной сети.

«Вечер. Июнь. Израиль», — написал под фотографией комик.

Напомним, сенью минувшего года стало известно о том, что Пугачева уехала с младшими детьми в Израиль, но без обратного билета назад.

Как стало известно СМИ, в настоящее время звездная семья живет в Кесарии. Супруги поселились в доме брата шоумена Дмитрия. Однако вскоре супруги планируют купить в Израиле собственную недвижимость.