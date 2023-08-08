Мясников заявил, что потеря даже 5% веса способна улучшить здоровье человека

Лишний вес сегодня является большой проблемой. К его развитию приводят малоактивный образ жизни, а также неправильное питание. Известный врач Александр Мясников проинформировал, что даже потеря 5% от общей массы тела способна существенно улучшить здоровье.

«Если у человека избыточный вес и он никак не может прийти к «общепризнанной» норме, не упирайтесь. Неизвестно, что лучше: ходить со слабостью, головокружением, раздражением или ограничить потуги тем, чтобы еще больше не прибавлять в весе», — говорит Мясников.

Теледоктор добавил, что даже небольшая потеря лишнего веса благотворно влияет на организм человека, поскольку снижается общий холестерин и инсулина в крови.