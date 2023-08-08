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На церемонии прощания с Ириной Мирошниченко Лев Лещенко сказал пронзительную речь

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На церемонии прощания с Ириной Мирошниченко Лев Лещенко сказал пронзительную речь
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Фото из открытых источников

7 августа 2023 года в МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко.

Среди многих отдающих дань уважения трогательной речью запомнился Лев Лещенко:

На авторском юбилейном вечере вместе пели песню, где были такие слова: Для других пока еще горят золотые шары августа, для других пока еще впереди осень и празднества. Но празднества закончились. Все время вплывает слово «никогда», оно вечности сродни.

Мы ее не можем постигнуть, только к ней прикоснуться и встать на колени пред ней. Сегодня все стоим на коленях перед самой блистательной актрисой...


После таких слов Лещенко церемония стала надрывной, а Марина Зудина не смогла сдержать слов и разрыдалась.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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