На церемонии прощания с Ириной Мирошниченко Лев Лещенко сказал пронзительную речь

7 августа 2023 года в МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко.

Среди многих отдающих дань уважения трогательной речью запомнился Лев Лещенко:

На авторском юбилейном вечере вместе пели песню, где были такие слова: Для других пока еще горят золотые шары августа, для других пока еще впереди осень и празднества. Но празднества закончились. Все время вплывает слово «никогда», оно вечности сродни.

Мы ее не можем постигнуть, только к ней прикоснуться и встать на колени пред ней. Сегодня все стоим на коленях перед самой блистательной актрисой...