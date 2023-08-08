Yandex.RTB

Несколько свердловчан попали в больницу, наевшись ядовитых грибов

Image 16+
Несколько свердловчан попали в больницу, наевшись ядовитых грибов
В России
Фото из открытых источников

Несколько свердловчан попали в больницу с отравлением, наевшись опасных грибов. По данным регионального Роспотребнадзора, двое пациентов из Каменска Уральского. Людей отпустили домой. Всего отравились грибами три человека с начала этого сезона.

Санитарные врачи рекомендуют соблюдать все меры профилактики отравлений во время сбора, приготовления, заготовки грибов, — заявило ведомство.

В ведомстве напомнили, что нельзя собирать грибы в ведра или полиэтиленовые пакеты, поскольку так они быстро портятся. Не нужно собирать переросшие, червивые, старые грибы или пробовать их во время сбора, а также хранить в теплом месте. С неизвестными грибами не надо никогда связываться.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Несколько свердловчан попали в больницу, наевшись ядовитых грибов

Сегодня, 19:39

Екатеринбуржцам не хватило секунды, чтобы записать свою дочь в первый класс

Сегодня, 19:33

В Екатеринбурге откроется новый магазин одежды на замену бренду Uniqlo

Сегодня, 19:23

РИА Новости рассказали, кто напал на ветерана СВО в Забайкалье

Сегодня, 19:16

Депутат Чернышов внес идею о разрешение траты материнского капитала на образование женщины

Сегодня, 15:08

9 августа — Пантелеимон-целитель: о чем молятся святому лекарю и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 10:49

Дачникам рассказала, как сохранить свежую тыкву до весны: секреты успешного хранения тыквы

Сегодня, 10:09

Самый вкусный яблочный пирог: быстрый рецепт от шеф-повара — пальчики оближете

Сегодня, 09:17

Как избавиться от липкого налета и жира на кухонных шкафчиках

Сегодня, 09:02

Следователи возбудили дело из-за 6-летнего ребенка, который умер на Урале

Вчера, 11:16

На Урале устроили заплыв на надувном матрасе по затопленной улице Суворова

Вчера, 11:07

Врач Маскин: чрезмерный прием обезболивающих повышает риск инфаркта и инсульта

6-08-2023, 21:48

Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области закончатся дожди

6-08-2023, 20:19

В Екатеринбурге продают старый деревянный домик по цене элитной квартиры

6-08-2023, 20:09

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году: когда, что это за праздник, что нельзя делать

6-08-2023, 20:00

Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновили

6-08-2023, 15:58

E1.RU: Екатеринбуржцы назвали дороги, уходящие под воду из-за ливня

6-08-2023, 10:44

«Машины плывут»: улицы Екатеринбурга затопило после мощного ливня

6-08-2023, 10:38

В Ревде жителей напугали звуков стрельбы и взрыва

5-08-2023, 20:02

Стало известно, зачем на жилых домах Екатеринбурга установлены странные конструкции

5-08-2023, 19:55

E1.RU: Екатеринбуржцы назвали дороги, уходящие под воду из-за ливня
  • 6-08-2023, 10:44

E1.RU: Екатеринбуржцы назвали дороги, уходящие под воду из-за ливня

Каждый дождь в Екатеринбурге — испытание для пешеходов и водителей. Дороги и тротуары буквально уходят под воду. В мэрии говорят, что ливневки

В Екатеринбурге продают старый деревянный домик по цене элитной квартиры
  • 6-08-2023, 20:09

В Екатеринбурге продают старый деревянный домик по цене элитной квартиры

В Екатеринбурге продается старый деревянный домик по цене роскошной квартиры в элитной новостройке. Находится дом на Юго-Западе. Он размещен в районе

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году: когда, что это за праздник, что нельзя делать
  • 6-08-2023, 20:00

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году: когда, что это за праздник, что нельзя делать

Ежегодно 28 августа отмечают один из главных христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы. При этом празднуется не сам факт кончины Божией

Следователи возбудили дело из-за 6-летнего ребенка, который умер на Урале
  • Вчера, 11:16

Следователи возбудили дело из-за 6-летнего ребенка, который умер на Урале

Из-за смерти Дениса Козлова из поселка Арти было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статья 109 УК

Джованни Бьянуччи: в Перу нашли самого огромного в мире кита весом 340 тонн
  • Вчера, 10:31

Джованни Бьянуччи: в Перу нашли самого огромного в мире кита весом 340 тонн

Группа ученых из Государственного музея естественной истории в Штутгарте под руководством палеонтолога Джованни Бьянуччи обнаружили останки самого

Народный артист РФ Пашутин определил новое место Хаматовой в культуре России
  • Вчера, 10:36

Народный артист РФ Пашутин определил новое место Хаматовой в культуре России

Народный артист Российской Федерации Александр Пашутин стал почетным гостем Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики «На семи

Интересная информация