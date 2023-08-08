Несколько свердловчан попали в больницу, наевшись ядовитых грибов

Несколько свердловчан попали в больницу с отравлением, наевшись опасных грибов. По данным регионального Роспотребнадзора, двое пациентов из Каменска Уральского. Людей отпустили домой. Всего отравились грибами три человека с начала этого сезона.

Санитарные врачи рекомендуют соблюдать все меры профилактики отравлений во время сбора, приготовления, заготовки грибов, — заявило ведомство.

В ведомстве напомнили, что нельзя собирать грибы в ведра или полиэтиленовые пакеты, поскольку так они быстро портятся. Не нужно собирать переросшие, червивые, старые грибы или пробовать их во время сбора, а также хранить в теплом месте. С неизвестными грибами не надо никогда связываться.