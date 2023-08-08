NEWS.RU проинформировал, чем сейчас занимается певица Юлия Чичерина

Заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина, которая родилась в 1978 году в Свердловске, с раннего детства проявляла интерес к искусству. Певица прославилась не только яркими выступлениями и популярными песнями, но и активной гражданской позицией.

Исполнительница, отметившая на днях свое 45-летие, не только выступает регулярно в разных уголках страны, но помогает жителям Донбасса.

Юлия продолжает радовать не только своих поклонников музыкой, но российских солдат в зоне проведения специальной военной операции. Гражданская позиция Чичерины и ее активность в социальных вопросах сделали ее не только талантливой и востребованной певицей, но и весьма важной фигурой в жизни страны.