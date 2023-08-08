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Почему возникают ночные кошмары, выяснили ученые

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Почему возникают ночные кошмары, выяснили ученые
Новости науки
Фото из открытых источников

Ночные кошмары могут быть связаны с психоневрологическими и нейродегенеративными расстройствами. Связано это с тем, что сны указывают на широкие симптомы и конкретные процессы, которые происходят в головном мозге.

Также ученые выяснили, что ночные кошмары могут быть побочным эффектом от используемых препаратов для лечения  нейродегенеративных недугов. Так, нарушения поведения ночнью связаны со всеми видами деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера.

Как оказалось, это связано с всеобъемлющими изменениями в организации ночного отдыха, более известными как архитектура сна, у пациентов с деменцией. К примеру, люди со слабоумием могут испытывать разную частоту во время определенных стадий сна. Специалисты планируют продолжить исследования, чтобы получить ценную клиническую информацию не только для ранней диагностики болезни, но и ее лечения.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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