Прохор Шаляпин заявил, что внучка Гурченко страдает от легкой депрессии

Прохор Шаляпин рассказал, что давно дружит с внучкой Людмилы Гурченко. Он отметил, что Елена Королева переживает трудный период в жизни — у нее депрессия.

«То ее парень обманул, в которого по уши влюбилась, то случился выкидыш», — говорит Шаляпин.

Певец всячески поддерживает Королеву и советует жить будущим, чтобы не заострять внимание на негативе. Внучку Гурченко исполнитель считает прекрасной девушкой.

Он также добавил, что Елена плохо знает биографию звездной бабушки поскольку ей не интересен кинематограф и шоу-бизнес. Несмотря на это, говорит Прохор, что девушка очень похожа на артистку, в частности мимикой.