Пропавшая певица София Ротару запретила родственникам фотографироваться с ней

София Ротару запретила своим родственникам делать с ней фото и делиться снимками с дня рождения. Ходят слухи, что это связано с болезнью народной артистки СССР, о которой она предпочитает молчать.

Звезда эстрады второй год не появляется на людях и молчит в социальных сетях. Фанаты видели певицу в последний раз еще зимой 2021 года в передаче «Песни года». За несколько месяцев до этого сообщалось, что известной исполнительнице поставили диагноз болезнь Паркинсона.

Масло в огонь добавил очередной день рождения Софии Михайловной. 7 августа 2023 года Ротару исполнилось 76 лет. В этот день родные всегда публиковали новые фото с именинницей. Но в этот раз праздник прошел ни для кого незаметно.