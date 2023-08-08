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Родные подогрели слухи о тяжелом недуге Ротару: певица уже не та

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Родные подогрели слухи о тяжелом недуге Ротару: певица уже не та
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Фото из открытых источников

София Ротару уже второй год подряд избегает появления на публике. Перед поклонниками последний раз артистка выступила зимой 2021 года года. Ходят слухи, что у певицы есть серьезные проблемы со здоровьем.

Поговаривают, что врачи якобы выявили у Ротару болезнь Паркинсона. СМИ начали активно распространять эту информацию. Особенно усилились слухи после выступления исполнительницы на закрытой вечеринке. У Софии Михайловной сильно тряслись руки, она не могла держать микрофон.

Накануне артистке исполнилось 76 лет. Родные Ротару каждый год делятся новыми снимками с именинницей, но в этом году знаменитость запретила размещать ее фото в соцсетях. Не исключено, что действительно дело в болезни Ротару, о которой она не желает рассказывать.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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