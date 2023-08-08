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Врач Дэвид Ньюби рассказал о симптомах-предвестниках скорого инфаркта

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Врач Дэвид Ньюби рассказал о симптомах-предвестниках скорого инфаркта
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Фото из открытых источников

Британский кардиолог Дэвид Ньюби рассказал о симптомах-предвестниках скорого инфаркта. По словам врача, тревожным симптом, который может говорить о сердечном приступе, являются боли и отеки в ногах.

Врач рекомендует сделать кардиограмму при сильных отеках лодыжек, болях и судорогах в икрах, необъяснимой боли, отдающей в шею и в левую руку.

Дэвид также советует внимательно относиться и к ЖКТ. Это связно с тем, что желудок и пищевод находятся близко к сердцу, а жжение или давящие боли могут говорить об инфаркте, а не проблемах с желудком. Среди иных признаков Ньюби отмечает усталость, боль в челюсти. спине, удушье, ночную потливость. На симптомы прежде всего нужно обратить внимание людям, которые переносили инфаркт, пациентам с ишемической болезнью сердца,  гипертонией или атеросклерозом.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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