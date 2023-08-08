Жена Александра Малинина откровенно высказалась о новой пассии сына певца

Семья Александра Малинина радует поклонников приятными событиями. Недавно стало известно, что дочь артиста решила сыграть свадьбу с иностранцем. А сегодня родителей порадовал их сын Фрол.

О наследнике певца длительное время не было новостей. Но на днях выяснилось, парень обзавелся возлюбленной. Сын Малинина встречается со студенткой МГИМО по Софией. Отношения с балериной окончательно закончились, а Фрол строит отношения с яркой брюнеткой, поступившей на юридический факультет столичного вуза в минувшем году.

Звездные родители положительно восприняли новую пассию сына. Жена музыканта откровенно высказалась о новой пассии сына.

«Фрол и Софья с нами пока что только виртуально», - написала Эмма в соцсети, отметив, что избранницу Фрола в семье хорошо приняли.