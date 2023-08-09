Baza: у переводчика Володарского перед смертью обнаружили воспаление легких

Перед смертью у 73-летнего известного переводчика, радиоведущего «Говорит Москва» Леонида Володарского врачи обнаружили воспаление легких. Об этом пишет сегодня Telegram-канал Baza.

По данным источников, в последнее время ведущий часто и продолжительно болел. В очередной раз переводчик почувствовал сильное недомогание в минувшую субботу, 5 августа. Родственники решили вызвать скорую помощь и Володарского госпитализировали. С того времени он аходился в столичной больнице им. Виноградова. Сперва мужчина находился в обычной палате, а уже на следующий день после ухудшения состояния его перевели в реанимацию. Там Леонид скончался.

По информации его жены, кончина наступила в результате продолжительного заболевания. Однако о какой именно болезни идет речь, Ольга не сказала.