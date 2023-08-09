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Экс-министр культуры Латвии встал на защиту русского языка

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Экс-министр культуры Латвии встал на защиту русского языка
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Фото из открытых источников

Композитор Раймонд Паулс, который на протяжении нескольких лет был министром культуры Латвии, заявил о том, что русский язык не нужно запрещать на законодательном или каком-либо другом уровне.

Его супругой является русскоязычная одесситка Светлана Епифанова, которая умерла 4 августа. Несмотря на смерть жены, композитор провел вечер того же дня на концерте в Юрмале. Он представил зрителям новое шоу «Песни без слов», объявлял каждую песню, получал овации. Все понимали, как нелегко Паулсу в этот день.

Пусть граждане говорят на русском языке. Он родной у кого-то. К языкам с уважением следует относиться. Они наше богатство, – сказал музыкальный деятель.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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