Экс-министр культуры Латвии встал на защиту русского языка

Композитор Раймонд Паулс, который на протяжении нескольких лет был министром культуры Латвии, заявил о том, что русский язык не нужно запрещать на законодательном или каком-либо другом уровне.

Его супругой является русскоязычная одесситка Светлана Епифанова, которая умерла 4 августа. Несмотря на смерть жены, композитор провел вечер того же дня на концерте в Юрмале. Он представил зрителям новое шоу «Песни без слов», объявлял каждую песню, получал овации. Все понимали, как нелегко Паулсу в этот день.

Пусть граждане говорят на русском языке. Он родной у кого-то. К языкам с уважением следует относиться. Они наше богатство, – сказал музыкальный деятель.