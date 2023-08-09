Какие мультфильмы нужно показывать детям, рассказал режиссер Игорь Волчек

О том, какие мультфильмы нужно показывать детям, рассказал режиссер-мультипликатор Игорь Волчек. По словам заслуженного деятеля искусств Беларуси, в режиссуру могут прийти таланты, но из других профессий. Как считает мультипликатор, "Беларусьфильм" выпустила много хороших фильмов для детей.

Особенно нравится Волчку сериал "Реактивный поросенок". А в целом, отмечает он, у каждого режиссера есть удачный фильм, который заслуживает внимания всех юных зрителей.

Режиссер также добавил, что в детстве его впечатлили мультфильмы Ивана Иванова-Вано, "Заколдованный мальчик", "Золотая антилопа" и работы Диснея.