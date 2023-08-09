Кристина Орбакайте показала, как провела время с дочерью Клавдией на курорте

Кристина Орбакайте в настоящее время активно путешествует по Европе. На днях певица в социальных сетях решила продемонстрировать, как проводит время с дочерью Клавдией, рожденной от мужа Михаила Земцова.

В кадре дочь Примадонны позирует на кровати в белом купальнике с принтом и свободных легких брюках. Дополнила образ артистка стильными солнцезащитными очками. Дочь Кристины сидит возле матери. Клавдия облачилась в белую рубашку и розовый купальник.

На другом фото видно, что Орбакайте отдохнула на пляже с супругом и наследницей. На этом раз певица выбрала двухцветные брюки и рубашку. Земцов предпочел темную одежду, а Клавдия - белую футболку и черные брюки.