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«МК» раскрыл тайну умершего переводчика и радиоведущего России Леонида Володарского

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«МК» раскрыл тайну умершего переводчика и радиоведущего России Леонида Володарского
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Фото из открытых источников

В 73 года после продолжительной болезни умер российский переводчик и радиоведущий Леонид Володарский, пишет «МК».

Многие его запомнили по голосу, однако мало кто знает, что порой ему приходилось зажимать нос прищепкой для того, чтобы добиться такого особенного звучания. Хотя позже оказалось, что такой голос является следствием травмы.

Володарский дважды ломал нос в юности. Впервые это произошло во время драки, а второй раз нос сломался после аварии. Это стало причиной того, что как сильно изменился голос у Леонида.

За 30 лет практики Володарский перевел не менее 5 тысяч картин. Его манера и голос, лишенные эмоций и выразительности, стали настоящим мемом. Володарскому даже часто приходилось бывать в КГБ, поскольку он работал с «пиратами».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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