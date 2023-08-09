Сегодня утром, 9 августа, стало известно о кончине прославленной советской актрисы театра и кино Веры Васильевой. По словам ее приемной дочери Дарьи Милославской, мать ушла в мир иной примерно в один день с умершей Юлией Борисовой.

Наследница артистки отметила, что все произошло в эту ночь. Буквально перед самой смертью Васильева была на даче. Там актриса она каталась на качелях. Никаких предпосылок к трагическому исходу тогда не было.

Не исключено, что здоровье актрисы подкосила сильная жара в последние дни, а также трагический уход Юлии Борисовой. Артистки всегда, когда это было возможно, созванивались друг с другом.

В настоящее время в театре Сатиры, где трудилась Вера Васильева, готовится к проведению церемонии прощания с известной российской актрисой.