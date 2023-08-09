Музыканты из Германии спели песню солдат вермахта на ярмарке в Польше

На ярмарке Святого Доминика, которая проходила в польском городе Гданьск, воpник скандал. Немецкая народная группа спела народную старинную песню "Ein Heller und ein Batzen".

Эта композиция была популярна во время Второй мировой войны. Ее исполняли среди солдат вермахта. Именно под эту песню нацисты шли на Варшаву.

Кацпер Плажинский, депутат партии "Право и справедливость", решил прокомментировать такой выбор артистов. Он заявил, что если музыканты специализируются на исполнении исторических композиций, они должны знать, что именно нужно и можно петь в Польше. Позже представители немецкой делегации за неприятную ситуацию извинились.