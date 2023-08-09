Народная артистка Лужина резко ответила Макаревичу и Пугачевой за слова о России

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина призвала Андрея Макаревича*(признан иноагентом), Максима Галкина* (признан иноагентом), Чулпан Хаматову и других артистов не отзываться плохо о России. Она назвала их неблагодарными и отметила, что многим нужно помолчать.

Актриса пообщалась с журналистами АиФ и заявила, что ранее к этим людям относилась с уважением. Лужина ошибочно думала, что они любят свою Родину и не может понять, почему они негативно высказываются о месте, где получили популярность и зарабатывали миллионы.

«Все, что есть у вас, все здесь было нажито. Твоя земля это все тебе дала, Россия. Почему надо быть таким неблагодарными, говорить такие гадкие слова? Лучше помолчите!» – возмутилась артистка.