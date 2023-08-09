Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова резко осадила Андрея Малахова

Народная артистка РФ, 73-летняя Светлана Крючкова редко выезжает из Петербурга на гастроли. Однако она решила принять приглашение Сергея Новожилова и прибыть на Второй Вятский фестиваль театра, кино, журналистки под названием "На семи холмах", который проходил в Кирове. Также знаменитость провела творческий вечер, посвященный пятидесятилетию работы в кино и театре.

Во время беседы с журналистами Крючкова призналась, что с Андреем Малаховым, который ведет популярное ток-шоу, у нее получился казус.

Он у меня просил, знаю ли первую исполнительницу "Черного и белого" из кинофильма "Большая перемена". Я ответила, что да – ведь это я. Он меня стал убеждать, что это другая женщина. Я ответила: Не распускайте сплетни, которые не имеют отношения к действительности, –вспоминает Светлана Николаевна.

На самом деле, Крючкова была первой, кто спел романс на музыку Колмановского и стихи Танича. В будущем композицию исполняли Вероника Круглова и Мария Пахоменко.