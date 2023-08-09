Названы имена звездных участников второго сезона шоу «Вызов» на ТНТ

На телеканале ТНТ объявили имена участников очередного сезона спортивно-интеллектуального телешоу «Вызов». В проекте звездная команда и команда «умников» сражаются за приз 10 млн рублей. Съемки проходят в Дагестане.

«В новом сезоне будет 11 звезд, которые привыкли к камерам, а также 11 представителей из мира науки, которые выступали ранее лишь на научных конференциях», – сообщает пресс-служба канала.

Итак, звездные участники: Ваня Дмитриенко, Саша Стоун, Ася Резник, Rарина Мурашкина, Влад Соколовский, Николай Сердюков, Алина Левда, Денис Дорохов, Мария Лодянова («Ваша Маруся»), Кирилл Сарычев и Юлия Коваль.