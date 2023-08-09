Отец Жанны Фриске откровенно рассказал, как начинался рак мозга у певицы

Отец Жанны Фриске согласился побеседовать с журналистами МК. Он рассказал, как начиналась болезнь у певицы. Это произошло впервые тогда, когда он был находился в Москве, а дочь с матерью - в Майами:

Жена звонит и говорит: «Жанна все время спит и боится света, в комнате закрывает окна. Жалуется, что болит голова.

Затем, по словам отца Фриске, Жанна потеряла в магазине сознание. Близкие решили, что произошло это из-за усталости, однако вскоре был еще один тревожный звоночек.

Жанна пошла купаться и пропала. Когда вернулась, то сказала: «Мама, едва не утонула. Перепутала землю с небом. Не могла понять, где земля, а где небо!». Оля об этом мне рассказала, я зашел в Интернет и увидел, что это является симптом рака мозга, - вспоминает отец артистки.