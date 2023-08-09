Певица Алсу показала редкое фото 6-летнего сына Рафаэля

Певица Алсу воспитывает троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Скоро сыну артистки исполнится семь лет. Все это время онаскрывает наследника.

Как рассказала Алсу в соцсети, она посетила деревню Уяндык (Башкорстан), где провела все детство. Ее исполнительница считает «местом силы». 40-летняя звезда призналась, что впервые за долгое время приехала в родное сердцу место с детьми. По словам Алсу, они остались в восторге от отдыха, «зарядились энергией и счастьем».

Артистка опубликовала редкое семейное фото. На одном из снимков запечатлен сын. При этом она не стала показывать лицо мальчика. Рафаэль стоит к камере спиной.