Певица Алсу показала редкое фото 6-летнего сына Рафаэля

Александр Пашутин рассказал, что Алла Борисовна Пугачева совершила «несусветную глупость», когда уехала из России после оглашения «спецоперации» на
На Первом канале возник скандал, который связан с “Поле чудес” и его бессменным ведущим Леонидом Якубовичем. Участники передачи жаловались на хамство
У украинской певицы Светланы Лободы продолжаются творческие казусы. Ее выступление вычеркнули из программы музыкального фестиваля в Кишиневе
В Сети появилось новое видео со съемок российского ремейка турецкого популярного сериала "Постучись в мою дверь". Как и в ролике, появившемся ранее
Александр Пашутин на днях предположил, что Аллу Пугачеву не приглашают на фестивали в РФ, поэтому она посетила аналогичное мероприятие в Латвии,
Певица Слава заявила, что потребовала от звездного Тимура Хайдарова пять миллионов рублей денежной компенсации за изуродованную хирургом грудь. Как