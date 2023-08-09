Стало известно, чем сейчас занимается Дмитрий Нагиев после ухода с экранов

Дмитрий Нагиев — один из самых узнаваемых артистов России. После начала СВО шоумен решил уйти с российского телевидения. В апреле минувшего года он опубликовал свою черно-белое фото с подписью «Может, хватит».

Дмитрий не появлялся в соцсетях до Нового года. Затем он записал новое видео, в котором признался, что хочет «жить и работать». Сейчас ведущий продолжает играть в театре. В августе он дал новое интервью.

Сейчас, как мне кажется, ня нахожусь а той ступени развития, когда мало чем дорожу в работе, в плане положения в кино- и шоу-бизнесе, в телевизионной индустрии. Работаю честно, однако меня тяжело напугать, что меня этого могут лишить, - заявил Нигиев.



